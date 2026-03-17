Un hombre de 38 años, señalado como posible participante en una agresión a balazos donde una persona perdió la vida, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles de la colonia Valle de Luces, en la alcaldía Iztapalapa.

El caso se remonta al pasado 15 de marzo, cuando se reportó a una persona sin vida dentro de un vehículo blanco utilizado como taxi, en la Cerrada de Fuego Fatuo. La víctima presentaba impactos de arma de fuego, lo que desató un operativo para ubicar a los responsables.

A partir del análisis de cámaras de videovigilancia del C2 Oriente, los agentes lograron identificar a un posible implicado, quien tras el ataque abordó un automóvil blanco y posteriormente continuó su huida en una motocicleta negra con detalles en rojo.

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Con esa información, los uniformados intensificaron los patrullajes en la zona. Fue así que, en las calles Isaías Silva y Barranca, detectaron a un sujeto a bordo de una motocicleta con las características ya identificadas, aparentemente intercambiando envoltorios con otro individuo que logró escapar al notar la presencia policial.

El conductor de la motocicleta intentó huir, pero fue interceptado metros adelante. Durante la revisión, los oficiales le encontraron 30 bolsas pequeñas con una sustancia similar a la cocaína en piedra, además de dos cartuchos percutidos.

El hombre fue detenido en el lugar, informado de sus derechos y trasladado junto con la droga y la motocicleta —que no contaba con placas— ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal y se continuará con las investigaciones para esclarecer el homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el detenido es el autor material del ataque, pero no descartan su participación directa en los hechos.

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