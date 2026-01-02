Una pareja fue aprehendida por policías de la Ciudad de México, acusados de haber robado una paletería en la alcaldía Venustiano Carranza.

Monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte ubicaron a dos personas que forcejeaban con la trabajadora del negocio en la esquina de la calle Herreros y la avenida Eduardo Molina, en la colonia Venustiano Carranza, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Posteriormente, los dos sospechosos se alejaron del lugar, pero personal del C2 Norte les dio seguimiento hasta que policías en campo los alcanzaron, calles adelante.

Los uniformados realizaron una revisión al hombre y la mujer y les encontraron un cuchillo de 5 centímetros de largo, con el cual la víctima dijo haber sido amagada, así como dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, los cuales reconoció de su propiedad.

El hombre de 30 años y la mujer de 43 fueron llevados ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina afirmó que el sujeto presenta un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo, mientras que la mujer cuenta con una presentación ante un Juez Cívico por inhalar estupefacientes en la calle.

afcl/cr