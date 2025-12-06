Una mujer que presuntamente robó espejos de una tienda departamental en la alcaldía Cuauhtémoc y que en su intento de escapar mordió a uno de los empleados, fue aprehendida por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC).

La detenida entró al negocio ubicado en la esquina de las calles 16 de Septiembre y Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro, donde tomó 70 espejos y quiso llevarlos sin pagar, informó la SSC.

Elementos de la Policía Auxiliar recibieron la alerta vía radio por el presunto robo, por lo que se trasladaron al establecimiento.

Detienen a mujer que presuntamente robó 70 espejos y mordió a empleado para intentar escapar. Foto: Especial.

Cuando los uniformados llegaron a la tienda, uno de los trabajadores les refirió que la mujer en cuestión era retenida por sus compañeros, tras presuntamente haber intentado robar la mercancía.

El empleado dijo a los oficiales que la sospechosa lo mordió cuando fue señalada e intentaba escapar, aseguró la SSC mediante un comunicado.

La mujer fue detenida, a petición del afectado, y fue llevada ante un representante del Ministerio Público de la alcaldía Cuauhtémoc.

