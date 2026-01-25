La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario detuvieron a una mujer que buscaba ingresar tres cartuchos útiles de arma de fuego durante su visita a una persona privada de libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Detalló que la detención se dio cuando las custodias penitenciarias realizaban labores de revisión a las ciudadanas que visitan a las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario localizado en la colonia Chalma de Guadalupe, cuando se percataron que una mujer actuaba de forma inusual, visiblemente nerviosa, y trataba de evadir los filtros de revisión.

En un comunicado, la dependencia señaló que, por ello, conforme a los protocolos de actuación policial y en estricto respeto a los derechos humanos, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual se percataron que portaba entre sus ropas tres cartuchos útiles de arma de fuego.

Señaló que por este hecho la mujer de 30 años de edad fue detenida, informada de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público (MP), quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.