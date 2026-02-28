Más Información

Ayatola Jamenei, represor y líder supremo de Irán durante casi 37 años; muere tras bombardeos de EU e Israel

Ayatola Jamenei, represor y líder supremo de Irán durante casi 37 años; muere tras bombardeos de EU e Israel

VIDEOS: Bombardeos de EU e Israel arrasan capital de Irán; reportan edificios colapsados y zonas reducidas a escombros

VIDEOS: Bombardeos de EU e Israel arrasan capital de Irán; reportan edificios colapsados y zonas reducidas a escombros

EN VIVO: EU e Israel matan a ayotola Jamenei; Irán amenaza con ofensivas, sigue aquí el minuto a minuto

EN VIVO: EU e Israel matan a ayotola Jamenei; Irán amenaza con ofensivas, sigue aquí el minuto a minuto

“Faltó sensatez”, dice Arquidiócesis de Guadalajara por cartas del “Padre Lolo" enviadas a EU en favor del “Menchito”; es asunto pastoral, dice

“Faltó sensatez”, dice Arquidiócesis de Guadalajara por cartas del “Padre Lolo" enviadas a EU en favor del “Menchito”; es asunto pastoral, dice

Shakira en el Zócalo: Fans confían en seguridad de la CDMX; joven narra cancelación de concierto de Kali Uchis en Jalisco

Shakira en el Zócalo: Fans confían en seguridad de la CDMX; joven narra cancelación de concierto de Kali Uchis en Jalisco

Por concierto de Shakira, anuncian Ley Seca en zona del Zócalo de la CDMX

Por concierto de Shakira, anuncian Ley Seca en zona del Zócalo de la CDMX

Elementos de la (SSC) arrestaron a un hombre señalado de haber atacado a tiros a su mamá, quien perdió la vida, dentro de su domicilio en la alcaldía .

De acuerdo con SSC, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur emitieron la alerta por disparos de arma de fuego en un inmueble localizado en las calles Buenavista, esquina con Vicente Guerrero, en el Pueblo de San Miguel Topilejo.

Cuando los oficiales llegaron al lugar encontraron a una mujer de la tercera edad con una herida en la cabeza, por lo que solicitaron los servicios de emergencia.

Lee también

Los paramédicos diagnosticaron a la mujer de 62 años de edad sin signos vitales. Un hombre de 35 años refirió a los oficiales que momentos antes, el hijo de la víctima entró al domicilio en aparente estado de ebriedad, sacó un arma de fuego y le disparó a su mamá.

Por lo anterior, los uniformados detuvieron al sospechoso de 25 años de edad, a quien le aseguraron una subametralladora y dos cartuchos útiles.

El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]