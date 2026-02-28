Más Información
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrestaron a un hombre señalado de haber atacado a tiros a su mamá, quien perdió la vida, dentro de su domicilio en la alcaldía Tlalpan.
De acuerdo con SSC, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur emitieron la alerta por disparos de arma de fuego en un inmueble localizado en las calles Buenavista, esquina con Vicente Guerrero, en el Pueblo de San Miguel Topilejo.
Cuando los oficiales llegaron al lugar encontraron a una mujer de la tercera edad con una herida en la cabeza, por lo que solicitaron los servicios de emergencia.
Los paramédicos diagnosticaron a la mujer de 62 años de edad sin signos vitales. Un hombre de 35 años refirió a los oficiales que momentos antes, el hijo de la víctima entró al domicilio en aparente estado de ebriedad, sacó un arma de fuego y le disparó a su mamá.
Por lo anterior, los uniformados detuvieron al sospechoso de 25 años de edad, a quien le aseguraron una subametralladora y dos cartuchos útiles.
El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
