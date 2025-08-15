Fue detenido Dylan Samuel Romero Jacobo alias "Roto", "Gordo" o "Gato", señalado como integrante de la banda delictiva Los Malportados o Nuevo Imperio, dedicada a delitos como extorsión, narcomenudeo, homicidio, robo y despojo en la Ciudad de México y al menos otras tres entidades.

La detención de Romero Jacobo se realizó en el municipio de Santiago Teyahualco, en el Estado de México, gracias al trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, con ayuda de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía de la República, Secretaría de la Defensa, Marina Armada y Guardia Nacional y autoridades mexiquenses.

Al detenido se le relaciona con cinco carpetas de investigación por los delitos de feminicidio, ocurrido en el año 2024, otra por delitos contra la salud del año 2023, y tres más por extorsión y asociación delictuosa, por delincuencia organizada y por narcomenudeo, abiertas este año, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El operativo para la detención se dio en un domicilio de la Calle 12, de la colonia San Pablo CTM, a donde se había seguido al hoy detenido.

Dylan Samuel, de 30 años de edad, fue trasladado a la ciudad de México donde es requerido por una autoridad ministerial en uno de los Centros Penitenciarios locales.

Los Malportados o Nuevo Imperio tienen operaciones en varias alcaldías de la Ciudad de México, así como en los Estado de México, Morelos y Guerrero.

