Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) detuvieron a 11 personas por narcomenudeo y se aseguraron más de mil dosis de narcóticos, tras realizar dos cateos en las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa.

Las órdenes de cateo se realizaron con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Armada y de la Guardia Nacional.

Tras varios reportes por venta de droga en las colonias Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán y San Juan Xalpa, en Iztapalapa, personal de la SSC y FGJ emprendieron trabajos de investigación de campo y de gabinete.

Al obtener los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público los presentó a un juez de control para solicitar las órdenes de cateo.

El juez otorgó los mandamientos y personal de las dependencias de la Ciudad de México y federales implementaron los operativos.

En el cateo en el inmueble en la calle Izote, de la colonia Pedregal de Santo Domingo se detuvo a un hombre y se aseguraron 319 dosis de posible clorhidrato de cocaína, así como una bolsa con marihuana a granel, informó la SSC.

El detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo a negocio.

En la segunda operación, en Calle 11, de la colonia San Juan Xalpa, se detuvo a dos personas y se aseguraron 376 dosis de probable clorhidrato de cocaína y 16 bolsitas de un vegetal con las características de la marihuana.

Posteriormente, también en Calle 11 se detuvo a tres mujeres y dos hombres por el posible quebrantamiento de sellos. Se les aseguró 166 bolsitas de clorhidrato de cocaína y 15 dosis de marihuana.

Además, en otra acción en la misma calle se detuvo a tres sujetos a los que se les aseguraron 166 bolsitas de clorhidrato de cocaína, 15 envoltorios de plástico con marihuana, dos teléfonos y dinero en efectivo.

Tres de los hombres detenidos en Iztapalapa cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario capitalino, informó la SSC.

Los inmuebles cateados fueron asegurados y sellados por la Fiscalía de Justicia capitalina.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

