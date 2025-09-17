Cinco hombres fueron detenidos por policías de la Ciudad de México, en posesión de marihuana y herramienta que habrían usado para el robo de una sucursal bancaria en la alcaldía Tláhuac, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las investigaciones se iniciaron luego del robo a un banco ubicado en las calles Ignacio Zaragoza e Ignacio Allende, en la colonia Santiago Zapotitlán, alcaldía Tláhuac.

Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente identificaron dos autos usados en el robo de la caja fuerte de la sucursal bancaria.

Fue en un recorrido realizado por policías de la SSC en calles de la alcaldía Xochimilco, que vecinos de la colonia Barrio Pocitos les indicaron a los uniformados que metros adelante había varios sujetos manejando bolsas con lo que parecía marihuana.

Los policías se movilizaron y cuando los sospechosos los vieron acercarse subieron a dos autos y trataron de escapar.

Los policías lograron cerrarles el paso y les realizaron una revisión.

La SSC informó que a los cinco hombres les encontraron 40 bolsas con marihuana y varias piezas de herramienta: dos cinceles, dos mazos, unas alicatas y dos barretas.

Los cinco sujetos fueron detenidos y presentados ante un agente del Ministerio Público.

En un cruce de información se constató que los dos autos en que viajaban son a los que se daba seguimiento por el robo del banco, confirmó la SSC.

La Policía de la Ciudad de México informó que uno de los detenidos cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por los delitos de robo agravado en pandilla y allanamiento de morada.

dmrr/cr