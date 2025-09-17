Tres sujetos que estarían relacionados con el ataque a tiros en contra de dos personas, el pasado sábado 13 de septiembre, en calles de la alcaldía Tláhuac, fueron detenidos en posesión de varias dosis de droga.

Tras la agresión a tiros contra dos vecinos de la colonia Los Olivos, en Tláhuac, policías capitalinos implementaron un dispositivo de búsqueda con ayuda de los operadores de las cámaras de vigilancia del sistema público de la Ciudad de México.

Les aseguraron varias dosis de droga. Foto: Especial.

Tras los trabajos de investigación se identificó la zona por donde se movían los agresores.

Los tres sospechosos se movilizaban en la misma colonia por las calles Paloma y Venado.

Durante un patrullaje, los sospechosos fueron ubicados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuando intercambiaban dinero y bolsas con lo que parecía ser droga.

Los efectivos realizaron una revisión a los tres sujetos y les aseguraron 90 dosis de crystal y una motocicleta en la que viajaban.

Los efectivos realizaron una revisión a los tres sujetos y la motocicleta en la que viajaban. Foto: Especial.

Se trata de tres sujetos de 23, 24 y 33 años de edad que habrían participado en la agresión a tiros registrada el sábado anterior, informó la SSC.

El sujeto de 23 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud.

