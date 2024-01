“Para mí, haber logrado dejar las sustancias y los muchos años de tormento en los que estuve atrapada en las garras de la adicción me hace sentir contenta. Hoy sólo me vienen cosas maravillosas en mi vida”, explica Rocío, paciente de la Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza. Actualmente cuenta con un trabajo y más de un año sin consumir enervantes.

Rocío es una de las pocas pacientes de esta clínica que ha logrado una rehabilitación al 100%, ya que, según explicó la doctora Minerva Vargas Cabrera, directora del lugar, sólo uno de cada 10 pacientes consigue rehabilitarse.

Rocío comenzó a consumir alcohol a los 13 años y a partir de ahí su descenso al mundo de las adicciones la llevó al consumo de marihuana, cocaína, crack y finalmente solventes, sustancias que usó a lo largo de más de 20 años.

Terminó en situación de calle y el consumo prolongado de alcohol y drogas la llevaron a desarrollar problemas en el hígado y la vista.

Aún así, Rocío dice sentirse recuperada de sus adicciones y afirma que el tratamiento que se le dio en la clínica fue muy bueno, por lo que agradece por el servicio que recibió del personal médico.

“Cuando yo ingresé, no me olvido cuando se me acercó la doctora y me trató como un ser humano, no como esa alcohólica, como esa drogadicta, sino como una persona con una enfermedad”, externó.

Rocío tiene un trabajo formal en seguridad de eventos y conciertos, vive en un alberge con el apoyo de una fundación, pero refiere que su próximo proyecto de vida es comprar un hogar propio, pues recuperó la relación con su hija y ahora está a la espera de un nieto.