En la presunta red de corrupción inmobiliaria de la alcaldía Benito Juárez que indaga la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, involucró al actual edil panista Santiago Taboada.

En este caso, el empresario Dionisio, quien es testigo protegido de la FGJ y también ha acusado de presuntos actos de corrupción al exjefe delegacional, Christian Von Roehrich y mencionado al exjefe delegacional y hoy líder de los diputados federales, Jorge Romero, también señaló a Taboada.

Según los videos, difundidos por la FGJ, el empresario aseguró que Taboada no le pagó 10 millones de pesos por la remodelación de un edificio dañado por el sismo del 2017, bajo un esquema similar que realizó con Von Roehrich, es decir, con la triangulación de empresas.

La reconstrucción del edificio, dijo, fue a cambio de que siguiera la construcción del conjunto habitacional City Towers, que es el mismo que según el empresario también le dio permiso seguir Von Roehrich y la acción siguió con Taboada.

Empresario Dionisio "N" afirma que Taboada lo citó

El empresario Dionisio indicó que Taboada lo citó en el edificio de la alcaldía que debería ser reparado y le dijeron que costaría 15.5 millones de pesos. La obra empezó en el 2019.

Según la narrativa, se le pagaría a través de unas empresas que son las mismas con las que hacía trato con Von Roehrich.

De acuerdo con Dionisio “N”, de 25.6 millones de pesos, sólo le dieron 15.5. Los pagos se efectuaron del 8 de febrero de 2019 hasta el 11 de julio del mismo año; los 10 millones de pesos restantes a la fecha no se han cubierto.

“A finales de mayo de 2019, nuevamente recibí una llamada de parte del alcalde Santiago… y que me informaba no serían pagados esos 10 millones de pesos, que sería el saldo en ese momento, y que no teníamos autorización para hacer ningún reclamo y en dicha llamada también me pidió que le reenviara al señor Aridjis… de manera que le pudiéramos entregar todos los materiales de soporte, como estimaciones y números generadores, igual que los calendarios, programas de obra y avances, para que ellos pudieran hacer con esa documentación la facturación y cobro…”, relató el empresario.

Testigo acusa a Taboada de no pagar 10 mdp

En dicho relato, el afectado comentó que René Aridjis (exdirector de Obras Públicas de la alcaldía Benito Juárez) se presentó a sus oficinas donde recibió unos aportes, pero aclaró que la deuda de 10 millones de pesos quedó impagable.

Por esos hechos, el agraviado exhibió la documentación en una carpeta que contiene el archivo fotográfico de la remodelación, así como las facturas de los proveedores que cobraron 25 millones de pesos.

Para la fiscalía, se trata del mismo modus operandi de exfuncionarios de la alcaldía para consolidar una red de corrupción inmobiliaria.

