Cuautitlán, Mex.— El transporte de carga que cruza por el municipio de Cuautitlán tendrá horarios para maniobras de carga y descarga, luego de que el gobierno local aprobó el Reglamento para la Protección del Derecho Humano a la Movilidad.

De manera inicial tendrá un periodo de difusión que concluye el 16 de septiembre y las sanciones comenzarán a aplicarse a partir del 17 de septiembre, para que los transportistas y empresarios conozcan la nueva normatividad que aplicará en el municipio.

El Libramiento La Joya, Calzada de Guadalupe y avenida Santa Elena-Coacalco, son algunas de las vialidades donde hay más tránsito de vehículos pesados, señalaron autoridades locales.

El objetivo es garantizar traslados seguros, accesibles y ordenados dentro del territorio municipal y para ello el ayuntamiento de Cuautitlán creará Zonas de Movilidad Prioritaria, con el fin de dar preferencia al paso de peatones, al transporte público y también para los servicios de emergencia.

El Reglamento para la Protección del Derecho Humano a la Movilidad fue aprobado en sesión de Cabildo, donde los miembros del gobierno municipal de Cuautitlán delinearon normativas para la regulación de la circulación, el estacionamiento y las maniobras de carga y descarga.

La velocidad máxima de circulación para los conductores de transporte de carga debe ser de 30 a 60 km/h; y de 20 km/h en zonas escolares y hospitalarias.

Mientras que para el caso del transporte público, las unidades deberán circular en el carril derecho y realizar ascenso y descenso únicamente en las zonas que son las autorizadas.

El transporte de carga mayor a 5 toneladas estará permitido de 10:00 a 17:00 horas y de 22:00 a 05:00 horas del día siguiente y estará restringido de 05:01 a 09:59 horas y de 17:01 a 21:59 horas.

La carga y descarga en vía pública deberá hacerse con permiso, y el horario permitido será de 10:00 a 17:00 horas y de 22:00 a 05:00 horas, con restricciones en los mismos horarios de restricción del transporte pesado.

El gobierno de Cuautitlán informó que está prohibido realizar maniobras en doble fila, banquetas, rampas o zonas peatonales; tampoco se pueden apartar lugares de estacionamiento en la vía pública o invadir accesos de emergencia.

La presidenta municipal, Juana Carrillo Luna, sostuvo que el Ayuntamiento de Cuautitlán está destinando recursos para la repavimentación del Libramiento La Joya, donde se encuentra deteriorado debido al tránsito de transporte de carga.