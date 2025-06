El secretario de Gobierno, César Cravioto, respaldó el llamado que hizo el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CDMX), Rafael Guerra Álvarez, para que los empleados del Poder Judicial regresen a sus labores el próximo lunes 30 de junio, tras un paro de tres semanas.

En entrevista posterior a un evento encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario advirtió que ve intereses políticos en la negativa de parte de los trabajadores, toda vez que ya se les han dado propuestas pero aún así no quieren volver a sus actividades.

“Yo creo que hay intereses atrás porque cuando ya recibieron un aumento importante, ya se va a generar un planteamiento de ahorro -que lo que se ahorre este año del Tribunal va a ser para los propios trabajadores-, se habló de basificación, se amplió la convocatoria para la elección y ni así quieren, entonces parece que no tienen un interés genuino sino un interés político y de perjudicar al propio Tribunal”, advirtió.

El secretario consideró que hay “propuestas serias” para los trabajadores e indicó que la última minuta que no firmaron “en realidad fue elaborada por ellos” y se hizo una consulta en los 17 centros laborales que actualmente están cerrados tras la cual ganó la opción de levantar el paro.

“Terminaron no escuchando a su propia base trabajadora y decidieron no firmar la minuta y no levantar el paro; además que de uno de sus reclamos era justamente el proceso electoral para elegir al nuevo secretario general del sindicato, se fueron al Tribunal laboral y amplió la fecha para que todos se pudieran inscribir y pospuso la fecha de elecciones”, explicó.

Aseguró que se ha avanzado pero “hay un grupo” que a pesar de los planteamientos que ofrezca el gobierno no quieren aceptar.

