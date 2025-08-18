Más Información

El secretario de Gobierno,, adelantó que se hará un reordenamiento del comercio en vía pública que se encuentra instalado en avenida Juárez y sobre la , de forma similar a como se hizo recientemente sobre el Paseo de la Reforma.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, , el secretario precisó que en este ordenamiento entrarán tanto los comerciantes tradicionales, como las colectivas de feministas que están ubicados en estos puntos.

Apuntó que se tomará en cuenta que los comerciantes generalmente están más agrupados y tiene liderazgos, algo que no ocurre con las feministas.

“Siempre tomando en cuenta que los comerciantes tradicionales son agremiados por grupos más grandes, que tienen también lugares de venta en otras zonas”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Cravioto Romero precisó que este ordenamiento se hará una vez que concluya la Fiesta de las Culturas que está instalada en el Zócalo capitalino.

“El personal está básicamente cuidando todo esto, que es la Feria de las Culturas, terminando, que es esta semana, y ya nos vamos a meter a reordenar Juárez y la Alameda. Ya ahí sí, ya lo hicimos en Reforma.

Y por supuesto, en este reordenamiento, entran tanto los comerciantes tradicionales, como las colectivas de feministas”, indicó.

En junio pasado, el secretario de Gobierno anunció el retiro de 11 grupos de comerciantes -la mayoría indígenas- los cuales se encontraban en Paseo de la Reforma, mismos que las autoridades fueron reubicando a otros puntos de la Ciudad durante varias semanas.

