El Metrobús informó que continúan los cierres de estaciones para realizar adecuaciones que mejoren el servicio que presta a usuarios.

Las estaciones que permanecerán cerradas los próximos días de la línea 1 del Metrobús son:

Olivo, La Bombilla, Olivo, este 8 y 9 de diciembre; Buenavista II y Hamburgo , 9 y 10; Altavista y Parque Hundido 10 y 11; Durango y Chilpancingo 11 y 12. Así como Sonora y Ciudad de los Deportes, 15 y 16 de diciembre.

Lee también Arde fábrica en Ixtapaluca; incendio provoca movilización de servicios de emergencia

Cierres de la Línea 1 del Metrobús (08/12/2025). Foto: Captura de pantalla

El UNIVERSAL publicó que las estaciones del Metrobús presentan un desgaste en su infraestructura por el uso y tiempo, por lo que el sistema lleva a cabo trabajos de rehabilitación general en 65 estaciones de las líneas 1, 2, 5 y 6.

Este año concluirán los trabajos de mantenimiento general como rehabilitación en señalética, cambio de luminarias, plafones, remodelación de columnas, reparación de las cortinas de las estaciones, entre otras. Lo anterior lleva a el cierre de estaciones en un orden de entre 24 y 48 horas para la ejecución de los trabajos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv