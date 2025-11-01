Continúa el cierre de la Línea 7 del Metrobús debido a la presencia de personas que continúan con la celebración del Día de Muertos.

El Metrobús informa que hasta las 20:35 horas, la línea 7 del Metrobús circula de Indios Verdes/Hospital Infantil La Villa a Glorieta Violeta.

La ruta Alameda Tacubaya no tiene servicio. Foto: especial

La ruta Alameda Tacubaya no tiene servicio, además de que las estaciones afectadas son Hidalgo-Alameda Tacubaya.

