Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz, excolaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron homenajeados durante el Gran Desfile de Día de Muertos.
“Ximena y Pepe Viven”! Afirmó el maestro de ceremonias al presentar los homenajes que estuvieron a cargo de personas de Pilares y Utopías de la Ciudad de México.
Los funcionarios fueron asesinados alrededor de las 07: 00 horas el 20 de mayo pasado en las cercanías del Metro Xola, en Calzada de Tlalpan por un sujeto que les disparó.
Este sábado fueron recordados por participantes quienes formaron las imágenes de sus rostros, además de que fueron engalanados de mariposas monarcas y música tradicional.
“Ximena te recordamos”, fue el grito de los participantes que homenajearon a Ximena al presentar su retrato y un carrito alegórico con su imagen en papel de colores.
Mientras que a José Muñoz lo recordaron con una danza que formó una flor y rodeado de mariposas monarca.
