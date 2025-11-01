Más Información

Aseguran 250 mil litros de huachicol y 12 pipas en inmueble que simulaba manejo de residuos en Veracruz; hay 8 detenidos

Aseguran 250 mil litros de huachicol y 12 pipas en inmueble que simulaba manejo de residuos en Veracruz; hay 8 detenidos

Desfile de Día de Muertos 2025: Sigue la cobertura minuto a minuto

Desfile de Día de Muertos 2025: Sigue la cobertura minuto a minuto

Entran en vigor en EU aranceles del 25% para camiones que afectan especialmente a México

Entran en vigor en EU aranceles del 25% para camiones que afectan especialmente a México

Gobierno de Trump dice al Congreso que no necesita su aprobación para atacar a presuntos narcotraficantes en América Latina

Gobierno de Trump dice al Congreso que no necesita su aprobación para atacar a presuntos narcotraficantes en América Latina

Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Muere a tiros, sobrino de Hipólito Mora, y esposa; autoridades no han explicado el hecho

Muere a tiros, sobrino de Hipólito Mora, y esposa; autoridades no han explicado el hecho

Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz, excolaboradores de la jefa de Gobierno, , fueron homenajeados durante el

“Ximena y Pepe Viven”! Afirmó el maestro de ceremonias al presentar los homenajes que estuvieron a cargo de personas de de la Ciudad de México.

Los funcionarios fueron asesinados alrededor de las 07: 00 horas el 20 de mayo pasado en las cercanías del Metro Xola, en Calzada de Tlalpan por un sujeto que les disparó.

Leer también:

Este sábado fueron recordados por participantes quienes formaron las imágenes de sus rostros, además de que fueron engalanados de mariposas monarcas y música tradicional.

“Ximena te recordamos”, fue el grito de los participantes que homenajearon a Ximena al presentar su retrato y un carrito alegórico con su imagen en papel de colores.

Mientras que a José Muñoz lo recordaron con una danza que formó una flor y rodeado de mariposas monarca.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]