Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz, excolaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron homenajeados durante el Gran Desfile de Día de Muertos.

“Ximena y Pepe Viven”! Afirmó el maestro de ceremonias al presentar los homenajes que estuvieron a cargo de personas de Pilares y Utopías de la Ciudad de México.

Los funcionarios fueron asesinados alrededor de las 07: 00 horas el 20 de mayo pasado en las cercanías del Metro Xola, en Calzada de Tlalpan por un sujeto que les disparó.

🦋💀✨ Personal de Pilares y Utopías rindieron un homenaje en el Gran Desfile de la CDMX a José Muñoz, quien fue recordado entre flores de cempasúchil y mariposas monarca que fueron simulados por personas que portaron la vestimenta



VIDEO: Laura Arana | EL UNIVERSAL 📸📸 pic.twitter.com/o17nssY7DH — El Universal (@El_Universal_Mx) November 1, 2025

Leer también: Conmemoran en Panteón de Dolores a personas que fueron sepultadas en la fosa común

Este sábado fueron recordados por participantes quienes formaron las imágenes de sus rostros, además de que fueron engalanados de mariposas monarcas y música tradicional.

“Ximena te recordamos”, fue el grito de los participantes que homenajearon a Ximena al presentar su retrato y un carrito alegórico con su imagen en papel de colores.

🏵️💀🧡 “Ximena te recordamos”, fue el grito de los participantes que homenajearon a Ximena Guzmán, quien fue colaboradora de la jefa de Gobierno, Clara Brugada y fue asesinada en mayo pasado



VIDEO: Laura Arana | EL UNIVERSAL 📸 pic.twitter.com/h0tKWN7Mz1 — El Universal (@El_Universal_Mx) November 1, 2025

Mientras que a José Muñoz lo recordaron con una danza que formó una flor y rodeado de mariposas monarca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr