Organizaciones sociales, personas buscadoras e instancias de Gobierno de distintos niveles, conmemoraron a las personas que al fallecer, fueron trasladadas a la fosa común en el Panteón Civil de Dolores.

Con una ofrenda y una misa religiosa, se recordó a quienes fallecieron sin ser reclamados o reconocidos.

Con una ofrenda y una misa religiosa, se recordó a quienes fallecieron sin ser reclamados o reconocidos. (Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL)

Enrique Hernández, directivo de la organización El Caracol, dedicada al trabajo con personas en situación de calle, dijo que el acto buscaba romper el olvido de quienes descansan en la fosa común.

"Estas fosas comunes nos recuerdan con dolor a los cuerpos que murieron sin nombre, sin ser identificados de quienes fueron enterrados y despedidas con historias que fueron condenadas al silencio y al olvido, sin embargo hoy estamos aquí para romper ese olvido y ese silencio", mencionó.

Leer también: Brugada inaugura el Desfile de Día de Muertos 2025; "honramos una de las tradiciones más profundas y luminosas de nuestra identidad"

Por su parte, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, hizo un reconocimiento a quienes luchan porque las familias se reencuentren con sus seres queridos que ingresaron a la fosa común.

"Quiero reconocer y a todos los que están aquí participando me llena de emoción y de compasión y este evento es de gran sensibilidad porque siempre el dolor nos conmueve y nos obliga a actuar como autoridad", afirmó.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, hizo un reconocimiento a quienes luchan porque las familias se reencuentren con sus seres queridos que ingresaron a la fosa común. (Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL)

Entre los invitados también estuvo la madre buscadora Jacqueline Palmero, quién lamentó que las personas terminen en la fosa común por fallas en su identificación al morir.

"En ninguna familia deberían de buscar a nadie y encontrar de esta manera, porque creo que todas las personas que están aquí tenían un nombre tenían un apellido tenían una familia y es lamentable que por falta de protocolos de identificación humana pues hayan terminado en estas circunstancias", mencionó.

Al término de la ceremonia se colocó una ofrenda a la entrada de la fosa común.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr