Horas antes de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidiera levantar la tercera contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, los habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México resintieron el calor, olor a quemado por un incendio en pastizales en Nezahualcóyotl, pesado tránsito vial en avenidas donde se realizan obras como Periférico Norte o en Calzada de Tlalpan e incluso pagar tarifas más caras por utilizar un taxi de aplicación.

Mientras estaba la emergencia ambiental, durante la mañana del martes se registró un incendio de pastizales en terrenos federales de la Comisión Nacional del Agua, ubicados en Nezahualcóyotl, lo que generó una densa columna de humo que se propagó por diversas zonas del Valle de México y agravó la contaminación en la metrópoli, donde se activó la contingencia ambiental atmosférica.

Esto provocó que en colonias de las alcaldías Iztacalco, Benito Juárez, Venustiano Carranza e Iztapalapa llegara un olor a quemado.

La contingencia ambiental se mantuvo gran parte del martes y a las 18:00 horas se levantó. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Vecinos de la colonia Granjas México, en Iztacalco, reportaron un fuerte olor a quemado y visibilidad de humo y una neblina gris en el ambiente.

“Desde que abres la puerta de tu casa huele muchísimo a quemado, pensé que era por otra cosa aquí cerca, y cuando salí a ver se veía todo oscuro, como café”, expuso Carlos Argueta, vecino de la zona.

Otros padecieron por dejar su automóvil en casa, pues les tocó el Doble Hoy No Circula, como Ricardo, quien dijo: “Tuve que dejar el coche en casa porque no podía circular hoy. El problema es que el Metro y los camiones van llenos, y con este calor se vuelve más pesado el trayecto”.

Por la mañana se incendiaron pastizales en terrenos federales de Conagua. Foto: Especial

En el poniente del Valle de México, miles de automovilistas padecían por el intenso tráfico en Periférico Norte, donde se realizan trabajos de repavimentación de carriles centrales en la zona de Naucalpan y Tlalnepantla.

Conductores tardaron en cruzar hasta 40 minutos un tramo que normalmente toma solamente 15, que va del centro comercial Galerías Perinorte a Industrial Cuamatla, en Cuautitlán Izcalli.

Los trabajos que realiza el gobierno del Estado de México para la repavimentación de la vialidad los ejecutan por las noches. Sin embargo, debido al fresado de la carpeta asfáltica, la presencia de la maquinaria y las desviaciones, el caos vial se agravó.

En Periférico Norte hubo tránsito lento por obras de repavimentación. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Aumento de tarifas

Los que optaron por taxis de aplicación como Uber y DiDi aseguraron que en estos días de contingencia ambiental los viajes han aumentado entre 30 y 70 pesos, en comparación con los días en que no hay restricciones vehiculares.

Fabricio Romero, quien intentaba buscar un viaje accesible desde el Zócalo hasta el Parque México, en la colonia Hipódromo, aseguró que los viajes en Uber no bajaban de 160 pesos, cuando en el mismo día y a la misma hora los ha encontrado en 115 o 120 pesos como máximo.

Otro caso es el de Aideth, quien pagó en la mañana 174 pesos por un viaje de 4.12 kilómetros, de la avenida Sur 8 en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, a Periférico Oriente y avenida Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl, cuando por ese trayecto desembolsa 60 pesos, en promedio.

En el Zócalo se realizaron actividades al aire libre, pese a la restricción. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

“Pues está carísimo el servicio, pero si no lo tomaba puedo perder mi bono de puntualidad y pues sí me urgía llegar a hasta el municipio de Nezahualcóyotl, también porque el día de hoy se juntó todo, la contingencia, mucho humo por un incendio en Neza y es mucho estrés, viendo que pasan los minutos y no hay transporte público ni Uber, ni nada para poderse movilizar a tu destino final”, expuso.

Se buscó a Uber para conocer su postura acerca de este incremento de precios que denuncian los usuarios, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta por parte de la empresa.

Actividades en el Zócalo

A pesar de que debido a la contingencia ambiental la Comisión Ambiental de la Megalópolis recomendó suspender las actividades culturales y recreativas, especialmente en niños y adultos mayores, Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) instaló carpas al aire libre en el Zócalo capitalino con actividades como saltar la cuerda, jugar futbol y ajedrez.

Al respecto, Pilares señaló a EL UNIVERSAL que únicamente estaban los puestos de vacunación contra el sarampión.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, canceló el Zócalo Ciudadano porque la contingencia ambiental se mantuvo a las 15:00 horas.

Así, minutos después de las 18:00 horas, la CAMe levantó la emergencia ambiental, pero los capitalinos padecieron los días de mala calidad del aire.