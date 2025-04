Ante el descontento de vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón por la construcción de una Utopía en el Parque Japón, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que no se impondrán estas construcciones pero advirtió que no se puede permitir que “una decisión clasista” defina los espacios públicos en la ciudad.

“Las Utopías generan dinámicas de mucha discusión y está bien, porque es una obra, porque tiene que ver con la comunidad; se habla del espacio público y se discute, y hay que seguir con esta discusión. Tampoco se va a imponer nada, porque pues hay muchos otros lugares donde la gente quiere que haya Utopías, pero tampoco se puede permitir que haya clasismo en las definiciones sobre el espacio público”, señaló.

En su visita del programa Casa por Casa en dicha demarcación, Brugada Molina señaló que en el caso de la Utopía del Parque Japón, hubo “mucha falta de información”, pues se argumentaba que se iba a tirar árboles, cuando eso “es mentira, ni un árbol. Al contrario, vamos a fortalecer el bosque que está a un lado y vamos a mejorar”.

Reiteró que el objetivo de las Utopías es la transformación de espacios públicos en obras de rehabilitación para personas con discapacidad, espacios deportivos, albercas, espacios para adultos mayores, entre otras actividades.

“Lo que no se puede permitir es que, por una decisión clasista, no se permita la construcción de espacios que benefician a todos y todas. El espacio público une a la población. El espacio público no permite que haya exclusión a la gente. Entonces, pues van a ser espacios en que todo va a ser gratuito”, dijo.

