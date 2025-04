Diputados locales, federales y concejales de Movimiento Ciudadano se pronunciaron por la construcción de Utopias a través del consenso con los vecinos y no por imposiciones.

En rueda de prensa, Ximena Rivera, concejal en la Álvaro Obregón, precisó que la consulta realizada para la construcción de la Utopía en el Parque Japón sólo fue a una colonia, y recalcó que hay otras zonas prioritarias en la demarcación en donde se podría edificar un proyecto de esta naturaleza.

Óscar Olvera, de Xochimilco, apuntó que están a favor de la construcción de Utopias, “pero en donde hagan falta” y no en el Deportivo Xochimilco. “Qué el gobierno haga un esfuerzo más para llevar la Utopía hacia las zonas serranas, la zona de montaña en Xochimilco en donde es más necesaria porque ahí no hay instalaciones, nuestro Deportivo tiene instalaciones de todos, de todo”.

Lee también Motociclista dispara contra manifestantes durante bloqueo en avenida Tláhuac; hay dos detenidos

El legislador Royfid Torres recalcó que están a favor de la construcción de Utopías para que estás se integren al Sistema Público de Cuidados; nos abstente, dijo, este mecanismo de construcción debe ser participativo.

“Nosotros consideramos que las Utopías no deben de imponerse, deben de construirse con procesos participativos y de la mano de la comunidad, y nos preocupa que lo que está pasando es justamente la imposición de los lugares en donde se está realizando estas construcciones, o donde se prevé realizar, quitándole espacios ya ganados por organizaciones, por la propia comunidad, quitando espacio público, espacios deportivos, espacios comunitarios y no es así”, sostuvo.

Protestan por cierre de Deportivo Eduardo Molina por construcción de Utopía (06/02/2025). Foto: Rafael García / EL UNIVERSAL

Macky González, diputada federal, indicó que se deben de cuidar las áreas verdes y deportivas que ya existen, como el Deportivo Xochimilco, y sugirió edificar la Utopía es otra zona de la demarcación.

Lee también Festival Axe Ceremonia: Acuden por su reembolso al Parque Bicentenario; "se siente una vibra triste", aseguran jóvenes

Alejandro Piña, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, puntualizó que toda infraestructura social que se pretenda construir en la Ciudad es bienvenida, pero debe de partir de un diagnóstico apropiado para ubicar los espacios óptimos y en donde se requieran.

“Por qué la Jefa de Gobierno se plantea como una meta arbitraria 100 Utopías en la Ciudad, por que no 80 o 150, por qué 100, parece un número arbitrario que una mañana se le ocurrió y que le pareció bueno hacer el anuncio de 100 espacios cuando no se tiene el diagnóstico de si se cuenta con los terrenos apropiados donde esto se pueda realizar. Hoy el problema es que quieren hacerlo sobre infraestructura social que ya existe, desplazando así a las personas que utilizan y eso no puede ser”, aseveró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/ccr