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El pleno del Congreso capitalino ratificó en el cargo a los cuatro integrantes del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa CDMX).
Por unanimidad, las y los diputados locales decidieron que Teresa Samah Levy, Myriam Irma Cardozo Brum, Miguel Calderón Chellís y Francisco Pamplona Rangel permanezcan en su cargo por un periodo de cuatro años.
En cada uno de los dictámenes aprobados, se detalla que las cuatro personas seleccionadas cuentan con una calificación suficiente para ser consideradas susceptibles de ratificación como consejeros del Evalúa CDMX al haber acreditado un desempeño satisfactorio dentro del proceso de valoración correspondiente.
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Tras ser ratificados, cada uno de los integrantes del Evalúa CDMX rindieron protesta.
Teresa Samah Levy confirmó que con esta ratificación se mantendrá al frente del Evalúa CDMX.
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