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El pleno del ratificó en el cargo a los cuatro integrantes del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México ().

Por unanimidad, las y los decidieron que Teresa Samah Levy, Myriam Irma Cardozo Brum, Miguel Calderón Chellís y Francisco Pamplona Rangel permanezcan en su cargo por un periodo de cuatro años.

En cada uno de los dictámenes aprobados, se detalla que las cuatro personas seleccionadas cuentan con una calificación suficiente para ser consideradas susceptibles de ratificación como consejeros del Evalúa CDMX al haber acreditado un desempeño satisfactorio dentro del proceso de valoración correspondiente.

Integrantes del Evalúa CDMX permanecerán en su cargo por un periodo de cuatro años. Foto: Especial
Integrantes del Evalúa CDMX permanecerán en su cargo por un periodo de cuatro años. Foto: Especial

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Tras ser ratificados, cada uno de los integrantes del Evalúa CDMX rindieron protesta.

Teresa Samah Levy confirmó que con esta ratificación se mantendrá al frente del Evalúa CDMX.

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vr/cr

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