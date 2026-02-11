Toluca, Méx.- Tras más de tres décadas de conflicto territorial, el Congreso del Estado de México puso fin al diferendo limítrofe entre Acolman y Ecatepec, respecto al polígono Santa María Chiconautla que abarca 475 hectáreas, con su resolución se dota de certeza jurídica, administrativa y territorial a más de 35 mil mexiquenses.

De acuerdo con el dictamen, las colonias Prado San Juan (sólo las calles denominadas Girasol, Laurel, Gardenias y Bugambilias), Guerrero y Pirules, así como La Termoeléctrica e Instalaciones de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), con un área de 202.18 hectáreas, son parte del municipio de Acolman.

Mientras que el resto de las colonias Prado San Juan, Lázaro Cárdenas, La Laguna, y Ejido Santa María Chiconautla, y las áreas de juzgados penales, el Penal de Ecatepec y El Tiradero, con un área de 272.82 hectáreas, son parte de Ecatepec.

Lee también Inauguran primer Centro Libre para las Mujeres de Ecatepec; buscan atender y beneficiar alrededor de 18 mil personas

“La resolución dota de materialidad jurídica y certidumbre técnica a los actos de gobierno, administración y aplicación de recursos públicos en la zona. Con este fallo, el Poder Legislativo garantiza la paz social, la gobernabilidad y la seguridad jurídica erradicando el estado de indefinición territorial en beneficio del polígono de Santa María Chiconautla”, señaló el diputado Román Francisco Cortés Lugo, presidente de la comisión legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios.

Con este dictamen, los vecinos de las colonias involucradas tendrán la posibilidad de exigir servicios y apoyos, sin que los gobiernos municipales de Ecatepec o Acolman evadan sus responsabilidades.

“La Laguna de Chiconautla siempre fue utilizada como moneda de cambio, siempre fue un tema electorero en donde se pedía el voto, pero no se atendían sus peticiones. Desde esta legislatura vigilaremos la regularización de la tenencia de la tierra y que no haya omisión por parte de ninguno de los dos ayuntamientos involucrados”, expresó el diputado Ernesto Santillán Ramírez.

Lee también AICM y el C5 firman pacto de colaboración; instalan cámaras de seguridad en inmediaciones del aeropuerto

En este sentido, las y los legisladores exigieron a ambos municipios comenzar a integrar a las colonias que les corresponden a su Plan de Desarrollo Urbano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr