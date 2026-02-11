Más Información

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas

Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas

"Que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona"; madre de Roberto, motociclista arrollado y muerto en Iztapalapa, exige justicia

"Que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona"; madre de Roberto, motociclista arrollado y muerto en Iztapalapa, exige justicia

Monreal señala que errores de Morena afectan directamente a Sheinbaum; advierte fuertes disputas internas

Monreal señala que errores de Morena afectan directamente a Sheinbaum; advierte fuertes disputas internas

Toluca, Méx.- Tras más de tres décadas de conflicto territorial, el puso fin al diferendo limítrofe entre Acolman y , respecto al polígono Santa María Chiconautla que abarca 475 hectáreas, con su resolución se dota de certeza jurídica, administrativa y territorial a más de 35 mil mexiquenses.

De acuerdo con el dictamen, las colonias Prado San Juan (sólo las calles denominadas Girasol, Laurel, Gardenias y Bugambilias), Guerrero y Pirules, así como La Termoeléctrica e Instalaciones de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), con un área de 202.18 hectáreas, son parte del municipio de Acolman.

Mientras que el resto de las colonias Prado San Juan, Lázaro Cárdenas, La Laguna, y Ejido Santa María Chiconautla, y las áreas de juzgados penales, el Penal de Ecatepec y El Tiradero, con un área de 272.82 hectáreas, son parte de .

Lee también

“La resolución dota de materialidad jurídica y certidumbre técnica a los actos de gobierno, administración y aplicación de recursos públicos en la zona. Con este fallo, el Poder Legislativo garantiza la paz social, la gobernabilidad y la seguridad jurídica erradicando el estado de indefinición territorial en beneficio del polígono de Santa María Chiconautla”, señaló el diputado Román Francisco Cortés Lugo, presidente de la comisión legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios.

Con este dictamen, los vecinos de las colonias involucradas tendrán la posibilidad de exigir servicios y apoyos, sin que los gobiernos municipales de Ecatepec o Acolman evadan sus responsabilidades.

“La Laguna de Chiconautla siempre fue utilizada como moneda de cambio, siempre fue un tema electorero en donde se pedía el voto, pero no se atendían sus peticiones. Desde esta legislatura vigilaremos la regularización de la tenencia de la tierra y que no haya omisión por parte de ninguno de los dos ayuntamientos involucrados”, expresó el diputado Ernesto Santillán Ramírez.

Lee también

En este sentido, las y los legisladores exigieron a ambos municipios comenzar a integrar a las colonias que les corresponden a su Plan de Desarrollo Urbano.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]