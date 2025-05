El Congreso de la Ciudad de México ya cuenta con seis iniciativas y dos amparos judiciales que le mandatan analizar y aprobar la Ley del Sistema Público de Cuidados antes del 15 de diciembre de este año.

Esta Ley debió ser aprobada en diciembre de 2023, pero hasta ahora el Congreso capitalino ha sido omiso en la materia, por lo cual activistas y padres de familias acudieron al Poder Judicial a ampararse para exigir su aprobación.

El juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México amparó a Silvana Carranza Navarro por la omisión legislativa en este tema, y le pide al Congreso local cumplir con esta obligación en el “segundo periodo ordinario del presente año o, a más tardar, en el primero de la siguiente anualidad”, es decir, que les da como plazo máximo el 31 de mayo de 2026.

Sin embargo, Olga Lidia Vargas Palma y Celia Mariel Ortega Trejo, en representación de sus dos hijos, se ampararon ante un juzgado federal que le pide al Congreso de la CDMX “a más tardar en el periodo ordinario de sesiones siguiente al que se notifique esta ejecutoria, discuta, vote y apruebe la legislación relativa al sistema de cuidados, conforme a los dispuesto en los artículos 9, apartado B; 11, apartado G, de conformidad con el vigésimo transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México”.

El próximo periodo de sesiones arranca el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre, plazo máximo que tendría las y los diputados para dictaminar.

MC, PRI, PAN, PVEM y Morena han presentado iniciativas sobre el tema. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Asimismo, legisladores de Movimiento Ciudadano, el PRI, PAN, Partido Verde y Morena ya han presentado propuestas para crear este Sistema Público de Cuidados, seis en total, pero no se ha avanzado en esta discusión en la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, que preside el diputado Víctor Varela.

El legislador morenista dijo a este medio que están a la espera de la propuesta que envíe el Poder Ejecutivo para que después ya no tengan que volver a discutir o dictaminar este tema.

Silvana Carranza, activista que ganó uno de estos amparos expuso que cada una de las iniciativas que se han presentado tienen cosas rescatables y en común, por lo que se puede armar una gran propuesta.

“A mí me parece que todas tienen algo rescatable. He leído todas y cada una trae algo que a lo mejor la otra no trae. Por ejemplo, la del PAN, se centra demasiado en infancias… La más reciente que presentó el PRI habla de un Sistema Nacional de Cuidados cuando se trata de un sistema local”, aseveró.

Y añadió: “Ahí está la de Movimiento Ciudadano, que es la segunda vez que la inscriben, y esa recupera, por ejemplo, que hay que dejar de hablar de personas en situación de dependencia… hay que superar esta perspectiva y empezar a hablar de la autonomía y de la interdependencia, porque todas las personas requieren cuidados, no nada más un grupo en específico, y creo que eso es algo muy positivo de la del Movimiento Ciudadano. Las de Morena, por ejemplo, una casi recupera en su totalidad otra de legislaturas anteriores que ya había propuesto el diputado Víctor Hugo Lobo, el diputado Temistocles y la diputada Paula Soto en su momento”.

