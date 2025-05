El pleno del Congreso de la Ciudad de México fue notificado sobre un ordenamiento judicial que le mandata legislar y aprobar, a más tardar en mayo de 2026, la Ley del Sistema Público de Cuidados.

El juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México amparó a Silvana Carranza Navarro por la omisión legislativa de no dictaminar la Ley del Sistema Cuidados desde diciembre de 2023, y le pide al Congreso local cumplir con esta obligación en el “segundo periodo ordinario del presente año o, a más tardar, en el primero de la siguiente anualidad”, es decir, que les da como plazo máximo el 31 de mayo de 2026.

Al respecto, el diputado local de Movimiento Ciudadano Royfid Torres criticó que hasta ahora se haya notificado sobre este amparo, a pesar de que fue entregado al Congreso local desde el 21 de abril.

“Ya tenemos al menos siete sesiones en que este Congreso estaba enterado y no se había dado cuenta a la Mesa Directiva, por lo que le pido su atención para saber qué pasó”, pidió a la presidenta de la Mesa, Martha Ávila.

Como respuesta, Martha Ávila, presidenta de la Mesa Directiva, señaló que ella fue notificada, por parte del área jurídica del Congreso, de este caso hasta el 9 de mayo. “Revisaremos con el área jurídica qué fue lo que pasó”.

No hay tiempo que perder

La activista y especialista en cuidados, Silvana Carranza, consideró que ya no hay pretextos para que se siga dilatando en el Congreso capitalino la discusión sobre la Ley del Sistema Público de Cuidados.

En entrevista con este diario, detalló que ya hay seis iniciativas sobre este tema, además ella ganó un amparo en el Poder Judicial de la Federación que obliga al Congreso capitalino a legislar en esta materia que está pendiente desde diciembre de 2023.

“Ya hay suficientes propuestas pendientes de dictaminar. Entonces, ya lo que estamos pidiendo es que ya se empiece a discutir un proyecto de dictamen de manera plural que incluya a las personas con discapacidad, a las personas cuidadoras y que se empiece ya a caminar esta ruta, porque la resolución, la sentencia que nos otorgaron establece que a más tardar el 31 de mayo de 2026 tiene que estar esta Ley. Ya se les otorgó otro plazo, además el que está en la Constitución, entonces, ya no hay tiempo que perder”, indicó.

Detalló que el 60% de los capitalinos necesitan cuidado o son cuidadores, por lo que es urgente avanzar en este tema.

Expuso que cada una de las iniciativas que se han presentado tienen cosas rescatables y en común, por lo que se puede armar una gran propuesta.

“A mí me parece que todas tienen algo rescatable. He leído todas y cada una trae algo que a lo mejor la otra no trae. Por ejemplo, la del PAN, se centra demasiado en infancias… La más reciente que presentó el PRI habla de un Sistema Nacional de Cuidados cuando se trata de un sistema local”, aseveró.

Y añadió: “Ahí está la de Movimiento Ciudadano, que es la segunda vez que la inscriben, y esa recupera, por ejemplo, que hay que dejar de hablar de personas en situación de dependencia… hay que superar esta perspectiva y empezar a hablar de la autonomía y de la interdependencia, porque todas las personas requieren cuidados, no nada más un grupo en específico, y creo que eso es algo muy positivo de la del Movimiento Ciudadano. Las de Morena, por ejemplo, una casi recupera en su totalidad otra de legislaturas anteriores que ya había propuesto el diputado Víctor Hugo Lobo, el diputado Temístocles y la diputada Paula Soto en su momento”.

El Artículo 9, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. “Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas”.

En tanto, el Artículo Vigésimo Transitorio estipula que la legislación relativa a los sistemas y programas, como el de cuidados, “deberá entrar en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2023”.

Fue por esta omisión legislativa que Silvana Carranza interpuso su amparo. Cuestionado sobre este amparo, el presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso local, Víctor Varela, indicó que “son patadas de ahogado del Poder Judicial”.

Será prioridad

El vocero de los diputados morenistas, Paulo García, comentó a EL UNIVERSAL que están esperando la propuesta de la Jefa de Gobierno para poder avanzar en la discusión y aprobación de la Ley del Sistema Público de Cuidados. Asimismo, destacó que este tema es prioritario para la mandataria capitalina.

“Se está construyendo una propuesta robusta que va a cubrir varios ángulos, por eso es que se está fortaleciendo, pero que tenga la ciudadanía la garantía de que se va a dictaminar y la va a enviar la Jefa de Gobierno… en cuanto llegue al Congreso va a ser una de las prioridades, definitivamente, para que salga adelante. El sistema de cuidados es prioridad para ella (Clara Brugada), no de hoy sino de toda su trayectoria; entonces que no tengan ninguna duda de que, en este sexenio, en esta Legislatura va a ver Sistema Público de Cuidados”, aseveró.

