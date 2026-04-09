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La mañana de este jueves, un grupo de aproximadamente 50 conductores de transporte por aplicación, a bordo de cerca de 40 vehículos, realiza un bloqueo en el cruce de avenida Bucareli y Morelos, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, frente a la Secretaría de Gobernación.

Los manifestantes se concentraron desde temprana hora sobre Eje 1 Poniente (Bucareli), a la altura de la calle Atenas, con el objetivo de exigir al gobierno federal que se les permita operar dentro del (), donde aseguran enfrentar constantes restricciones.

De acuerdo con los inconformes, en dicho aeropuerto se han intensificado operativos por parte de elementos de la, lo que —afirman— ha derivado en abusos, acoso y limitaciones para recoger pasaje, afectando directamente su fuente de ingresos.

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“Nos quitan el derecho a trabajar. Solo pedimos que nos dejen entrar al aeropuerto como cualquier otro servicio”, expresó uno de los conductores durante la protesta.

El bloqueo provoca afectaciones viales en ambos sentidos de Bucareli, una de las principales arterias del centro de la capital. Automovilistas tuvieron que buscar rutas alternas, mientras elementos de tránsito realizaron cortes a la circulación para evitar mayores congestionamientos.

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Los manifestantes advirtieron que mantendrán la protesta hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas.

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mahc/LL

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