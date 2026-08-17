Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol arrolló a varias personas que se encontraban en un puesto de comida en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

El incidente ocurrió sobre la calle Ahuanusco, entre Anacahuita y Zolapan, donde el vehículo terminó impactando a personas que se encontraban en el establecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, tres personas resultaron lesionadas como consecuencia del accidente.

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Conductor presuntamente ebrio arrolla a tres personas en Coyoacán; dos mujeres y un hombre resultan heridos. Foto: Especial.

Entre los afectados se encuentra un hombre de 71 años, identificado como José, además de dos mujeres de 46 y 28 años, identificadas como Lizet y Liliana, respectivamente.

Tras el percance, se solicitó la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de una unidad médica para atender a los lesionados.

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Los servicios de emergencia acudieron al sitio para valorar a las personas afectadas y determinar si requerían traslado hospitalario.

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Conductor presuntamente ebrio arrolla a tres personas en Coyoacán; dos mujeres y un hombre resultan heridos. Foto: Especial.

El conductor involucrado quedó sujeto a las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades por el accidente.

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Las autoridades realizarán las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento y confirmar si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

dmrr/rmlgv