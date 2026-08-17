[Publicidad]
Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol arrolló a varias personas que se encontraban en un puesto de comida en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.
El incidente ocurrió sobre la calle Ahuanusco, entre Anacahuita y Zolapan, donde el vehículo terminó impactando a personas que se encontraban en el establecimiento.
De acuerdo con los primeros reportes, tres personas resultaron lesionadas como consecuencia del accidente.
Lee también Alameda amanece sin ambulantes tras protesta por reordenamiento; comerciantes solo podrán operar de jueves a domingo
Entre los afectados se encuentra un hombre de 71 años, identificado como José, además de dos mujeres de 46 y 28 años, identificadas como Lizet y Liliana, respectivamente.
Tras el percance, se solicitó la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de una unidad médica para atender a los lesionados.
[Publicidad]
Los servicios de emergencia acudieron al sitio para valorar a las personas afectadas y determinar si requerían traslado hospitalario.
Lee también CDMX ofrecerá defensa jurídica gratuita contra el despojo; desplegará 100 abogados en la plancha del Zócalo
El conductor involucrado quedó sujeto a las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades por el accidente.
[Publicidad]
Las autoridades realizarán las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento y confirmar si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Marchas y concentraciones este lunes en la CDMX; estás son las movilizaciones que la SSC prevé durante el día
dmrr/rmlgv
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
La Selección Femenil de Flag football llegó a México, tras histórico boleto para Los Ángeles 2028
Metrópoli
Ataque armado deja una persona muerta en la alcaldía Álvaro Obregón; hay un lesionado
Metrópoli
Protestan por liberación de hombre acusado de secuestro y bloquean Circuito Interior; motociclista atropella a mujer
Metrópoli
Cateo en Tlalpan deja tres detenidos por presunta venta de drogas; aseguran cocaína y metanfetamina
Espectáculos
Natália Subtil le niega a Sergio Mayer convivir con su nieta desde hace un año por no poner el gasto
Al día
Metro CDMX combate humedad y corrosión en instalaciones eléctricas de Línea B
Al día
Claudia Sheinbaum confirma muerte de 2 mexicanos tras terremoto de magnitud 7,4 en Colombia
Al día
Morena defiende a Andy López Beltrán y lanza fuerte acusación contra el PAN