La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 17 de febrero se tiene prevista una concentración del Movimiento de Pueblos Comunidades y Organizaciones Indígenas, a las 11 horas en el Edificio de Gobierno de la Ciudad de México, en el Zócalo.

Exigen vivienda digna, la construcción de la plaza artesanal, solución al adeudo de la Fiscalía con la "Organización de Traductores Interpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas", la participación en las fiestas de las culturas indígenas y en las fiestas itinerantes 2026.

Integrantes de la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual se concentrarán a las 17 horas en el Laboratorio de Derechos, Memoria y Diversidad, ubicado en la Glorieta de los Insurgentes.

Lee también Incendio en procesadora de residuos en Nezahualcóyotl agrava contingencia ambiental; humo afecta a la CDMX

Los manifestantes presentarán el foro "Retos y perspectivas de diversidad sexual y de género en la Ciudad de México", en el marco del proceso de consulta del "Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045".

La Asociación de Cubanos Residentes en México "José Martí" se reunirá a las 11 horas en el Zócalo capitalino.

Los integrantes de concentrarán para la campaña de acopio en solidaridad con el pueblo cubano, así como para protestar en contra de la agudización de la crisis en Cuba, agravada por el bloqueo energético por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL