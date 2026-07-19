Aficionados de la Selección Nacional de Futbol de México se reunirán a las 12:00 horas en el Ángel de la Independencia para despedir el Mundial de Futbol, donde se estima que asistan hasta 4 mil personas.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé posibles festejos por la final de la Copa a las 16:00 horas. En caso de una victoria de España, los aficionados se concentrarían en la Glorieta de Cibeles, en la colonia Roma Norte; mientras que si Argentina triunfa, los festejos se trasladarían al Ángel de la Independencia.

A las 9:00 horas, la colectiva Mercaditas Autónomas Momoxcas se instalarán la plaza San Antonio Tecómitl de la alcaldía Milpa Alta con una protesta contra la violencia económica hacia las mujeres.

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A las 10:00 horas, integrantes de la Glorieta de los Desaparecidos realizarán el torneo de futbol “Por la Memoria y Contra el Olvido” en la Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma.

En el mismo sitio y horario, la Colectiva Hilos llevará a cabo la jornada “Tejer la Memoria” en conmemoración del primer aniversario de la desaparición de una estudiante de biología ocurrida en julio de 2025 en la zona del Pico del Águila, en el Ajusco.

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Una diputada de la alcaldía Álvaro Obregón realizará a las 10:30 horas una asamblea en el foro El Olivar Parque de la Juventud, ubicado en la calle 10 sin numero, de la colonia Tolteca.

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A las 12:00 horas habrá varias concentraciones en diferentes punto de la capital, como una reunión de seguidoras del grupo BTS en la Plaza Comercial Pino Suárez, una concentración del colectivo La Comuna 4:20 en el parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, en el Centro Histórico, así como un evento “Dub Signal” en Plaza Tlaxcoaque por parte del grupo Hijas de la Cannabis.

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A esa misma hora, la Plataforma 420 instalará una jornada de recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos en el Monumento a la Madre, así al igual que una asamblea Antimundialista en el bajo puente del Estadio Ciudad de México.

Por su parte, el Movimiento de Regeneración Sindical se concentrará todo el día en el Insituto para Devolverle al Pueblo lo Robado en avenida Coyoacán 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

LL