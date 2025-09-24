La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) emitió recomendaciones para proteger las cuentas de WhatsApp y Google ante los ataques de fuerza bruta, una técnica mediante la cual programas automatizados prueban contraseñas hasta encontrar la correcta.

La SSC recomienda proteger los datos siguiendo estas medidas:

Usar contraseñas largas, únicas y complejas de al menos 12 caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, evitando información personal.

Activar la verificación en dos pasos (2FA) en Google desde la sección de seguridad de la cuenta y en WhatsApp en Configuración > Cuenta > Verificación.

No compartir códigos de verificación, ya que ninguna empresa legítima los solicita.

Monitorear las cuentas y revisar los dispositivos conectados recientemente.

Evitar instalar aplicaciones o archivos sospechosos.

Configurar alertas de seguridad y activar notificaciones de inicio de sesión y actividad inusual.

Informarse y difundir estas medidas entre conocidos

La dependencia capitalina señaló que este ataque permite a los ciberdelicuentes acceder a cuentas, suplantar identidades y cometer fraudes o extorsiones.

Para denuncias, asesorías o reportes r, la Unidad de Policía Cibernética ofrece atención directa en el número 55 5242 5100, extensión 5086, o a través del correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

