Comerciantes y botargueros de la Alameda Central y Avenida Juárez realizaron un bloqueo sobre Eje Central y Avenida Juárez, a la altura de Balderas, para exigir a las autoridades capitalinas una solución que les permita retomar sus actividades.
Los manifestantes, cerca de 60 personas, señalaron que llevan más de un mes sin poder trabajar y demandan la asignación de espacios para instalar sus puestos o, en su caso, ser reubicados.
La protesta avanzó en marcha hacia el Zócalo capitalino, lo que provocó afectaciones viales en la zona centro.
El grupo arribó a la Plaza de la Constitución y continuó su exigencia de diálogo con el gobierno local ante la falta de respuesta a sus solicitudes.
