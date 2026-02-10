Autoridades capitalinas realizaron un operativo en dos establecimientos dedicados a la venta de bicicletas y scooters eléctricos ubicados en el Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, con el fin de verificar la legalidad de los productos comercializados.

Las diligencias se llevaron a cabo en el cruce de Eje Central y la calle Vizcaínas, donde personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ingresó a dos locales comerciales para realizar inspecciones. De acuerdo con los primeros reportes, la acción tuvo como objetivo recabar información sobre el ingreso legal de estos vehículos eléctricos al país.

Al concluir el operativo, varias unidades eléctricas fueron retiradas de los establecimientos como parte de las indagatorias. Asimismo, las autoridades colocaron sellos de clausura en ambos negocios mientras continúan las investigaciones correspondientes para determinar posibles irregularidades en la comercialización de estos productos.

dmrr