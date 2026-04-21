La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 21 de abril se tiene prevista una concentración del grupo Huellas de la Memoria, a las 9 horas en el Centro Cultural de España, en el Centro Histórico. Exigen que se tome conciencia de la crisis de desapariciones y se actúe para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la búsqueda inmediata de sus seres queridos.

Colectivo Boreal

El Colectivo Boreal realizará una protesta a las 10:30 horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Exigen justicia para una sobreviviente de feminicidio y un proceso legal con perspectiva de género, no revictimizante, ni violento, conforme al debido proceso.

Hijas de la Cannabis

La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

Plataforma 420

El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la alcaldía Iztacalco. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley.

Comunidad del IPN

La comunidad estudiantil de las distintas escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se reunirá en las instalaciones de Zacatenco y el Casco de Santo Tomás, a las 13 horas. Denuncian irregularidades en el manejo de recursos económicos de la institución, derivado de la eliminación de los fideicomisos, la centralización del presupuesto, la ruptura de lazos con la Fundación Politécnica y la creación de la Fundación Patronato Corazón Guinda y Blanco.

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano

El Comité de Apoyo al Refugio Franciscano se manifestará a lo largo del día en el Zócalo capitalino. Exigen la entrega inmediata de todos los animales del Refugio Franciscano a sus legítimos cuidadores y la suspensión inmediata de cualquier proceso de adopción.

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