La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, cielo mayormente despejado y sin condiciones para lluvia, para este jueves 19 de marzo en la Ciudad de México.

Durante el día predominarán vientos de componente norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 24°C, mientras que la mínima será de 9°C.

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Se espera que la madrugada del viernes 20 de marzo sea muy fría en las partes altas del sur y poniente de la Ciudad de México, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

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