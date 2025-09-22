La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México para este lunes 22 de septiembre.

Para este día se pronostican lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se esperan lluvias fuertes en el sur y poniente de la CDMX, entre las 18:00 de la tarde y la 01:00 de la madrugada del martes.

Se espera caída de lluvia de 15 a 29 milímetros.

Además, entre las 18:00 y las 20:00 de la tarde se esperan vientos fuertes en el norte y poniente.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será 26°C y la mínima de 15°C.

