La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este martes la Ciudad de México registrará un ambiente cálido, con cielo de medio nublado a nublado y la posibilidad de a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

No se descarta la caída de granizo en algunas zonas de la capital, por lo que la dependencia llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

De acuerdo con el pronóstico, los vientos serán del componente Norte con velocidades de entre 10 y 25 km/h, y rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h.

La temperatura actual es de 15 grados Celsius, con un incremento estimado durante el día hasta alcanzar una máxima de 23 grados.

Las autoridades capitalinas recomendaron tomar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en la movilidad por las precipitaciones.

