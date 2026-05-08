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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente muy caluroso y alto índice de radiación ultravioleta para este viernes 8 de mayo en la Ciudad de México.
En las próximas 24 horas se espera que la temperatura máxima alcance los 30° Celsius, mientras que la mínima será de 16° Celsius.
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Se esperan temperaturas altas, particularmente en el norte, centro y oriente de la capital, entre las 13:00 de la tarde y las 18:00 horas.
A pesar de las altas temperaturas, entre las 14:00 de la tarde y las 20:00 horas, habrá lluvias de 15 a 29 milímetros, caída de granizo y vientos fuertes en la mayor parte de la Ciudad.
Durante el día los vientos serán de dirección variable de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.
afcl
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