La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente muy caluroso y alto índice de radiación ultravioleta para este viernes 8 de mayo en la Ciudad de México.

En las próximas 24 horas se espera que la temperatura máxima alcance los 30° Celsius, mientras que la mínima será de 16° Celsius.

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Se esperan temperaturas altas, particularmente en el norte, centro y oriente de la capital, entre las 13:00 de la tarde y las 18:00 horas.

A pesar de las altas temperaturas, entre las 14:00 de la tarde y las 20:00 horas, habrá lluvias de 15 a 29 milímetros, caída de granizo y vientos fuertes en la mayor parte de la Ciudad.

Durante el día los vientos serán de dirección variable de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Hoy continuará ambiente muy #caluroso y alto índice de #RadiaciónUV; cielo medio nublado a nublado, #lluvias fuertes puntuales con posible caída de granizo y actividad eléctrica. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡#TemperaturaMáxima: 30 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 16 °C.… pic.twitter.com/ou0EKkcoUV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 8, 2026

afcl