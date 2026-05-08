Las fuertes rachas de viento y las lluvias registradas el jueves provocaron la caída de al menos seis árboles y una rama de gran tamaño en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que movilizó a elementos de Protección Civil, Bomberos y policías.

En la esquina de Palma y Donceles, en el Centro Histórico, se reportó la caída de un árbol de aproximadamente 20 metros de altura, e impactó un puesto metálico.

De manera paralela, se registró la caída de otros dos árboles en las inmediaciones de México-Tacuba y Mar Blanco, así como en el cruce de Felipe Carrillo Puerto y Lago Mask, en la zona de Anáhuac.

En el cruce de Norte 79 y Begonias, en la colonia Clavería, Azcapotzalco, un árbol de aproximadamente 20 metros cayó sobre cables de energía del Trolebús.

Una persona resultó lesionada y fue canalizada para recibir atención médica.

En la calle San Macario, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, Coyoacán, y en avenida Toluca, colonia Olivar de los Padres, en Álvaro Obregón, se registró la caída de dos ejemplares.

Antes de las lluvias y fuertes rachas de viento se registraron altas temperaturas en la CDMX que afectaron la Línea 5 del Metro, donde se ensancharon las vías, por lo que el servicio en el tramo de Oceanía a Pantitlán fue suspendido.

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