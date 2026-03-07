La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, para este sábado la temperatura máxima será de 26 grados Celsius (°C). Habrá ambiente caluroso, cielo despejado con aumento de nublados por la tarde y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas.

Se esperan vientos predominantes de componente Sur de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 40 km/h.

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 19ºC. La madrugada de mañana será de muy fría a fría en zonas altas del sur de la ciudad.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dirigiría hacia el Este sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.

