Más Información
“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU
"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"
Israel inicia nueva fase de la ofensiva contra "sitios clave" de Irán; ataca plantas de producción de misiles balísticos
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, para este sábado la temperatura máxima será de 26 grados Celsius (°C). Habrá ambiente caluroso, cielo despejado con aumento de nublados por la tarde y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas.
Se esperan vientos predominantes de componente Sur de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 40 km/h.
Lee también Florecen las jacarandas en calles de la capital
Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 19ºC. La madrugada de mañana será de muy fría a fría en zonas altas del sur de la ciudad.
La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dirigiría hacia el Este sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.
¡Anticipa tu salida! Estas son las marchas y concentraciones previstas para este sábado 7 de marzo en la CDMX
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]