Más Información

Morena prevé elegir a sus candidatos para gubernaturas de 2027 a mediados de junio

Morena prevé elegir a sus candidatos para gubernaturas de 2027 a mediados de junio

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

Israel inicia nueva fase de la ofensiva contra "sitios clave" de Irán; ataca plantas de producción de misiles balísticos

Israel inicia nueva fase de la ofensiva contra "sitios clave" de Irán; ataca plantas de producción de misiles balísticos

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Laura Itzel Castillo pide no temer al debate de la reforma electoral; prioriza unidad de Morena, PT y el Verde

Laura Itzel Castillo pide no temer al debate de la reforma electoral; prioriza unidad de Morena, PT y el Verde

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, para este sábado la temperatura máxima será de 26 grados Celsius (°C). Habrá ambiente caluroso, cielo despejado con aumento de nublados por la tarde y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas.

Se esperan vientos predominantes de componente Sur de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 40 km/h.

Lee también

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 19ºC. La madrugada de mañana será de muy fría a fría en zonas altas del sur de la ciudad.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dirigiría hacia el Este sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]