Más Información
Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"
Reforma se llena de música electrónica con más de 250 mil asistentes; Brugada desea amor y bienestar para 2026
Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé cielo medio nublado, ambiente cálido y sin presencia de lluvias para este jueves 1 de enero de 2026 en la Ciudad de México.
Se espera viento de componente norte, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 kilómetros por hora.
Lee también Calles de la CDMX lucen vacías en el primer día del 2026; reportan transporte público sin tumultos
De acuerdo con el boletín meteorológico de la Ciudad de México, se prevé que la madrugada del viernes 2 de enero sea muy fría en las zonas del sur y poniente, con ambiente frío en el valle.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 22°C por la tarde y la mínima de 9°C en las primeras horas del día.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]