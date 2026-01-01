La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé cielo medio nublado, ambiente cálido y sin presencia de lluvias para este jueves 1 de enero de 2026 en la Ciudad de México.

Se espera viento de componente norte, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 kilómetros por hora.

De acuerdo con el boletín meteorológico de la Ciudad de México, se prevé que la madrugada del viernes 2 de enero sea muy fría en las zonas del sur y poniente, con ambiente frío en el valle.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 22°C por la tarde y la mínima de 9°C en las primeras horas del día.

