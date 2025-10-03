Más Información
Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo mayormente nublado para este viernes 3 de octubre, en la Ciudad de México.
Prevén lluvias fuertes para la CDMX
Se pronostican lluvias fuertes, intervalos de chubascos y actividad eléctrica para este día; de acuerdo con el boletín meteorológico, se esperan lluvias fuertes en el sur y poniente de la capital, entre las 14:00 de la tarde y la 01:00 de la madrugada del sábado.
Además, se esperan vientos de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
Lee también FOTOS: Inundaciones en Nezahualcóyotl dejan también graves pérdidas en negocios
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima en la CDMX será de 23°C y la mínima de 13°C.
Para el sábado 4 de octubre se prevé descenso en las temperaturas mínimas y lluvias en la ciudad, por lo que se recomienda tomar precauciones.
maot