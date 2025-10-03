La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo mayormente nublado para este viernes 3 de octubre, en la Ciudad de México.

Prevén lluvias fuertes para la CDMX

Se pronostican lluvias fuertes, intervalos de chubascos y actividad eléctrica para este día; de acuerdo con el boletín meteorológico, se esperan lluvias fuertes en el sur y poniente de la capital, entre las 14:00 de la tarde y la 01:00 de la madrugada del sábado.

Además, se esperan vientos de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima en la CDMX será de 23°C y la mínima de 13°C.

Para el sábado 4 de octubre se prevé descenso en las temperaturas mínimas y lluvias en la ciudad, por lo que se recomienda tomar precauciones.

