Dan de alta a 78 policías heridos en marcha del 2 de octubre; tres siguen delicados

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios de camiones en seis municipios

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Buque Escuela Cuauhtémoc regresará a México este sábado; está listo para zarpar: Semar

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo mayormente nublado para este viernes 3 de octubre, en la Ciudad de México.

Prevén lluvias fuertes para la CDMX

Se pronostican , intervalos de chubascos y actividad eléctrica para este día; de acuerdo con el boletín meteorológico, se esperan lluvias fuertes en el sur y poniente de la capital, entre las 14:00 de la tarde y la 01:00 de la madrugada del sábado.

Además, se esperan vientos de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima en la CDMX será de 23°C y la mínima de 13°C.

Para el sábado 4 de octubre se prevé descenso en las temperaturas mínimas y lluvias en la ciudad, por lo que se recomienda tomar precauciones.

