Más Información

Ley de Aguas: Seguirá diálogo con transportistas y productores, asegura Segob; agradece a legisladores aprobación

Ley de Aguas: Seguirá diálogo con transportistas y productores, asegura Segob; agradece a legisladores aprobación

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

Los pasos para entender el Sorteo Final de la FIFA, rumbo al Mundial 2026

Los pasos para entender el Sorteo Final de la FIFA, rumbo al Mundial 2026

Muere Eduardo Manzano, actor y comediante mexicano integrante de "Los Polivoces"

Muere Eduardo Manzano, actor y comediante mexicano integrante de "Los Polivoces"

Ley de Aguas: Productores anuncian que concluyen movilizaciones; "volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización"

Ley de Aguas: Productores anuncian que concluyen movilizaciones; "volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización"

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé , con cielo medio nublado a nublado y con condiciones para lluvias ligeras aisladas para este viernes 5 de diciembre en la .

Se esperan vientos del noreste de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.

La temperatura máxima esperada en las próximas 24 horas será de 24°C por la tarde y la mínima de 11°C en las primeras horas del día.

Lee también

Clima CDMX. Foto: captura de pantalla
Clima CDMX. Foto: captura de pantalla

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]