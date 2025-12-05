La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso, con cielo medio nublado a nublado y con condiciones para lluvias ligeras aisladas para este viernes 5 de diciembre en la Ciudad de México.

Se esperan vientos del noreste de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.

La temperatura máxima esperada en las próximas 24 horas será de 24°C por la tarde y la mínima de 11°C en las primeras horas del día.

Clima CDMX. Foto: captura de pantalla

