La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso, con cielo medio nublado a nublado y con condiciones para lluvias ligeras aisladas para este viernes 5 de diciembre en la Ciudad de México.
Se esperan vientos del noreste de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.
La temperatura máxima esperada en las próximas 24 horas será de 24°C por la tarde y la mínima de 11°C en las primeras horas del día.
Clima CDMX. Foto: captura de pantalla
