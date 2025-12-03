La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé que para este miércoles 3 de diciembre predomine ambiente cálido a caluroso después del mediodía, con cielo medio nublado y condiciones limitadas para lluvia en partes altas de la Ciudad de México.

Se prevé que haya viento de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.

La madrugada del jueves 4 de diciembre será fría en el sur y poniente de la ciudad, por lo que se recomienda a la población estar atenta al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

No hay condiciones para tiempo severo y en las próximas 24 horas se esperan temperaturas máximas de 24°C por la tarde y mínimas de 11°C en las primeras horas del día.

