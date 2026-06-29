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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido después del mediodía y cielo nublado para este lunes 29 de junio en la Ciudad de México.
Hay condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. Particularmente entre las 13:00 horas y las 21:00 de la noche, se esperan lluvias fuertes en el poniente y sur de la CDMX.
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Este día, los vientos serán variables de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 23° Celsius, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
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