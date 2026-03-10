La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRP) prevé ambiente caluroso y temperatura máxima de hasta 27°C para este martes 10 de marzo en la Ciudad de México.

Durante el día se espera cielo medio nublado y condiciones limitadas para lluvias ligeras dispersas.

Se esperan vientos variables de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 27°C por la tarde, mientras que la mínima será de 13°C.

Se prevé que la madrugada del miércoles 11 de marzo sea fría en las partes altas del sur y poniente de la CDMX y fresco en la zona del valle.

