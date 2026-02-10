Más Información

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional

Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

Sheinbaum descarta renuncia de Jesús Ramírez Cuevas; “es un hombre de principios”, dice

Sheinbaum descarta renuncia de Jesús Ramírez Cuevas; “es un hombre de principios”, dice

Sheinbaum reconoce incremento en casos de sarampión; anuncia reforzamiento de vacunación

Sheinbaum reconoce incremento en casos de sarampión; anuncia reforzamiento de vacunación

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía, cielo despejado y sin lluvia, para este martes 10 de febrero en la Ciudad de México.

Durante el día predominarán vientos de componente sur, de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

Lee también

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 27°C por la tarde, y la mínima será de 13°C en las primeras horas del día.

Se espera que la madrugada y mañana del miércoles 11 de febrero sea de fría a muy fría en las zonas serranas del sur de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]