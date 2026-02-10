Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía, cielo despejado y sin lluvia, para este martes 10 de febrero en la Ciudad de México.
Durante el día predominarán vientos de componente sur, de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 27°C por la tarde, y la mínima será de 13°C en las primeras horas del día.
Se espera que la madrugada y mañana del miércoles 11 de febrero sea de fría a muy fría en las zonas serranas del sur de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
