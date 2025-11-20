La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía, cielo despejado y sin lluvia para este jueves 20 de noviembre en la Ciudad de México.

Durante el día prevalecerán vientos del norte y noreste de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.

Se espera que la madrugada y mañana del viernes 21 de noviembre sea de fría a muy fría, en el sur de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

En las próximas 24 horas, se prevé una temperatura máxima de hasta 26° Celsius, alrededor de las 15:00 horas y mínima de 12°C en las primeras horas del día.

