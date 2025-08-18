La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía, con cielo medio nublado a nublado y lluvias fuertes puntuales, principalmente en el sur y poniente de la Ciudad de México para este lunes 18 de agosto.

En el resto de la ciudad se esperan lluvias ligeras.

Las lluvias fuertes en el poniente y sur de la CDMX se pronostican entre las 18:00 de la tarde y las 23:00 de la noche.

Además, se espera que haya vientos del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

La temperatura máxima para las próximas 24 horas será de 25°C y la mínima de 14°C.

