La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso después del mediodía, con cielo medio nublado y sin lluvia, para este martes 2 de diciembre en la Ciudad de México.
Se prevé viento de componente sur de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de 30 kilómetros por hora.
Se esperan temperaturas bajas en las partes altas del sur y poniente de la CDMX, particularmente entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana del miércoles 3 de diciembre, por lo que se recomienda a la población estar atenta al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
En las próximas 24 horas se espera una temperatura máxima de 24°C por la tarde y de 11°C en las primeras horas del día.
