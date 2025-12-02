Más Información

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

La mañanera de Sheinbaum, 2 de diciembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 2 de diciembre, minuto a minuto

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Van contra trata en estaciones de autobuses

Van contra trata en estaciones de autobuses

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso después del mediodía, con cielo medio nublado y sin lluvia, para este martes 2 de diciembre en la Ciudad de México.

Se prevé viento de componente sur de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de 30 kilómetros por hora.

Lee también

Se esperan temperaturas bajas en las partes altas del sur y poniente de la CDMX, particularmente entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana del miércoles 3 de diciembre, por lo que se recomienda a la población estar atenta al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

En las próximas 24 horas se espera una temperatura máxima de 24°C por la tarde y de 11°C en las primeras horas del día.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]