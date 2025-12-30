Más Información

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Tren Interoceánico: Sheinbaum asegura que habrá reparación integral del daño a víctimas; avanza FGR con investigación

Tren Interoceánico: 36 personas continúan hospitalizadas; Zoé Robledo destaca que muchos pacientes fueron dados de alta

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un máximas para este martes 30 de diciembre en la CDMX, por lo que el ambiente será de fresco a templado, habrá cielo medio nublado y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas.

Durante el día prevalecerán vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.

Durante la madrugada del miércoles 31 de diciembre se espera ambiente de frío a muy frío en la ciudad, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

En las próximas 24 horas, la temperatura alcanzará un máximo de 18°C por la tarde y mínima de 7°C en las primeras horas del día.

