La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un descenso en las temperaturas máximas para este martes 30 de diciembre en la CDMX, por lo que el ambiente será de fresco a templado, habrá cielo medio nublado y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas.
Durante el día prevalecerán vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.
Durante la madrugada del miércoles 31 de diciembre se espera ambiente de frío a muy frío en la ciudad, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
En las próximas 24 horas, la temperatura alcanzará un máximo de 18°C por la tarde y mínima de 7°C en las primeras horas del día.
Frente frío 25 provocará caída de nieve en el noreste, oriente y sureste del país; habrá temperaturas de hasta -10 grados
