La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un descenso en las temperaturas máximas para este martes 30 de diciembre en la CDMX, por lo que el ambiente será de fresco a templado, habrá cielo medio nublado y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas.

Durante el día prevalecerán vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.

Durante la madrugada del miércoles 31 de diciembre se espera ambiente de frío a muy frío en la ciudad, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

En las próximas 24 horas, la temperatura alcanzará un máximo de 18°C por la tarde y mínima de 7°C en las primeras horas del día.

Para este martes se prevé descenso en las temperaturas máximas, por lo que el ambiente será de fresco a templado, cielo medio #nublado y condiciones limitadas para #lluvias ligeras aisladas. Durante la madrugada de mañana se espera ambiente #frío a muy frío en la ciudad.… pic.twitter.com/MxYzk1MUOG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 30, 2025

